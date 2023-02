Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versammlungslagen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg am 25.02.2023

Neubrandenburg (ots)

Im Zusammenhang mit dem 1. Jahrestag des Russland-Ukraine-Krieges am gestrigen Tag, fanden am 25.02.2023 weitere vier Versammlungen im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg statt, die aus polizeilicher Sicht störungsfrei verliefen. In Waren versammelten sich rund 200 Personen zu einer Menschenkette entlang des Schweriner Damms, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. An der Versammlung in Neubrandenburg unter dem Motto: "Für Frieden in Europa. Schickt Diplomaten statt Waffen" nahmen rund 650 Personen teil. Rund 80 Versammlungsteilnehmer trafen sich in der Spitze in Stralsund und bildeten im Bereich des Olof-Palme-Platzes eine Menschenkette für den Frieden. Auch in Anklam nahmen rund 55 Personen in Form einer Menschenkette an einer Friedenskundgebung teil. Gegen die Errichtung eines LNG-Terminals vor der Insel Rügen sprachen sich im Zeitraum von 15:00 bis 15:45 Uhr in der Spitze rund 400 Personen aus, die in der Selliner Wilhelmstraße vor der Seebrücke eine Versammlung abhielten. Auch hier kam es aus polizeilicher Sicht zu keinen besonderen Vorkommnissen im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell