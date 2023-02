POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B 105 - Ribnitz-Damgarten

Barth (LK V-R) (ots) - Am 24.02.2023, gegen 15:50 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg bekannt, dass es in der Uhlenfluchtstraße in Barth zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle gekommen sein soll. Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Lagerhalle verschafft und entwendeten Gegenstände zur gastronomischen Nutzung, u.a. eine ...

