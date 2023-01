Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in Mehrfamilienhaus ausgebrochen - Heiligenhaus - 2301034

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montag (9. Januar 2023) ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rheinlandstraße in Heiligenhaus ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Das war geschehen:

Gegen 11 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand an der Rheinlandstraße alarmiert. Dort war ein Feuer in einer Wohnung in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Heiligenhauser Feuerwehr berichtete über den umfangreichen Einsatz bereits in eigener Pressemitteilung (s. Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116231/5412289).

Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Bad der Brandwohnung aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Verletzt wurde niemand. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, wird ebenfalls noch ermittelt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell