Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt Ladendieb fest - Hilden - 2301032

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein 29-jähriger Mann aus Hilden hat am Montag (9. Januar 2023) in einem Elektronikmarkt in Hilden versucht, eine Musikbox zu entwenden. Der mutmaßliche Ladendieb wurde von einem Ladendetektiv festgehalten und der Polizei übergeben.

Das war geschehen:

Gegen 15.50 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in einem Elektronikmarkt am Warrington-Platz einen Mann, der eine Musikbox im Wert von rund 170 Euro aus der Verpackung nahm, und ohne zu zahlen das Geschäft verließ. Der mutmaßliche Ladendieb, ein 29-jähriger Hildener, konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die eingesetzten Beamtinnen und Beamten ein Springhandmesser sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel. Der 29-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur Wache nach Hilden gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Hildener von der Wache entlassen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell