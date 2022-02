Polizei Hamburg

POL-HH: 220213-4. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit schwerverletztem Mädchen in Hamburg-Neugraben-Fischbek

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 10.02.2022, 15:42 Uhr

Unfallort: Hamburg-Neugraben-Fischbek, Cuxhavener Straße Ecke Süderelbebogen

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einer Radfahrerin wurde am Donnerstagnachmittag eine Vierzehnjährige schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 59-Jähriger mit einem Sattelzug den Süderelbebogen und bog von dort nach rechts in die Cuxhavener Straße in Richtung Neu Wulmstorf ab. Eine vierzehnjährige Radfahrerin befuhr zu diesem Zeitpunkt aus Richtung Neugrabener Bahnhofsstraße kommend die für sie linke Radfurt der Cuxhavener Straße in Richtung Süderelbebogen.

Für beide Verkehrsteilnehmer zeigten die jeweiligen Ampeln Grünlicht.

Beim Abbiegevorgang des Sattelzuges kam es zur Kollision zwischen der Sattelzugmaschine und der Radfahrerin.

Die Vierzehnjährige erlitt hierbei eine schwere Fußverletzung. Sie wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht.

Das Fahrrad des Mädchens wurde von der Sattelzugmaschine überrollt und dabei zerstört.

Offenbar waren im Zeitraum des Unfalls mehrere mögliche Zeugen vor Ort, die jedoch nicht namentlich festgestellt werden konnten. Unter ihnen soll sich auch eine Frau befunden haben, die mit ihrem weißen Pkw vor der roten Ampel in Richtung stadteinwärts gestanden und nach dem Unfall erste Hilfe bei dem Mädchen geleistet haben soll.

Die Verkehrsermittler der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) bitten nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, insbesondere auch die hilfeleistende Frau, sich unter der Telefonnummer 040-4286/54961 zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell