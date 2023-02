Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Informationsabende der Polizei sehr gut besucht - Wiederholung im Spätsommer

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.02.2023 Nr. 2

17.02 / Informationsabende der Polizei sehr gut besucht - Wiederholung im Spätsommer

Heidekreis: Die Polizei im Heidekreis wollte es gleich zu Jahresbeginn wissen: Ist unser Beruf grundsätzlich noch attraktiv? Kommen Interessierte und deren Eltern, wenn man sie einlädt und ihnen die Möglichkeit gibt, die Einstellungsberater der Inspektion mit all den Fragen "löchern" zu können, die man schon immer mal gestellt haben wollte. Egal, ob es um die grundsätzliche Versorgung, das Studium oder das beeindruckendste Erlebnis in diesem vielseitigen Beruf geht!? Dementsprechend waren die Organisatoren gespannt, ob und wer sich zu den Terminen am Sitz der Inspektion in Soltau melden würde. Der Clou: Die Termine hatte man aufgeteilt - Eltern an einem Abend und Interessierte eine Woche später. Fußend auf der Annahme, dass Eltern möglicherweise einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Berufswahl ihrer Kinder haben könnten, wollte man ihnen die Möglichkeit geben, sich auch - und dazu im Kreise Gleichgesinnter - zu informieren. Die Trennung fand statt, weil Fragen der Eltern sich nach Einschätzung der Verantwortlichen grundsätzlich von denen ihrer Kinder unterscheiden. So schafften sich die Planer den Raum, beide Gruppen dort thematisch abzuholen, wo sie standen. Initialgeberin der Aktion war Kriminalhauptkommissarin Kathleen Schwarz, die mit beiden Abenden sehr zufrieden war. "Wir hatten 29 Eltern und 45 Interessierte bei uns zu Gast, was uns riesig gefreut hat. Sofort war klar - auch aufgrund des positiven Feedbacks an den Abenden sowie in den Tagen danach -dass wir aufgrund der hohen Nachfrage die Aktion im Spätsommer wiederholen werden." Allen Interessierten, die keine Zeit hatten, legt sie nahe, das Team der Nachwuchsgewinnung in Soltau zu kontaktieren oder spätestens bei der Veranstaltung im dritten Quartal 2023 dabei zu sein.

Nachwuchswerbung ist heutzutage ein wichtiger Teil polizeilicher Arbeit und nimmt eine immer größer werdende Rolle ein. Die Polizei im Heidekreis versucht schon seit vielen Jahren immer auf eine etwas andere Weise den zukünftigen Nachwuchs zu gewinnen. Beispielsweise brachte man für drei Jahre einen eignen Kinospot in die hiesigen Kinos, ließ Werbung auf Trikots einer Frauenhandballmannschaft drucken oder ging eine Kooperation mit Fahrschulen ein.

Kontaktdaten: Polizeiinspektion Heidekreis, Aus- und Fortbildung, Kriminalhauptkommissar Sven Lehmann, 05191/9380-105, E-Mail: auf@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

