Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Randalierer in Munster

Munster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist die Polizei Munster zu einem Randalierer in den Rübezahlweg in Munster gerufen worden. Eine männliche Person hatte dort eine PKW-Scheibe eingeschlagen und die Tür eines Wohnhauses eingetreten. Die Beamten trafen im Nahbereich auf den augenscheinlich stark alkoholisierten 36-jährigen Mann. Dieser reagierte sofort aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten und leistete Widerstand. Nach Versorgung der Handverletzung ging es für den 36-jährigen weiter zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle nach Soltau.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell