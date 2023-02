POL-HK: Bad Fallingbostel: Handy aus Pkw gestohlen; Soltau: Einbrüche in Praxen und Dienstleistungsräume; Soltau: Multivan gestohlen - Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Heidekreis

Bad Fallingbostel: Handy aus Pkw gestohlen; Soltau: Einbrüche in Praxen und Dienstleistungsräume; Soltau: Multivan gestohlen - Zeugen gesucht

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.02.2023 Nr. 1

15.02 / Handy aus Pkw gestohlen

Bad Fallingbostel: Aus einem unverschlossenen Auto, das am Mittwoch, gegen 07.40 Uhr vor einem Einfamilienhaus geparkt war, entwendeten Unbekannte aus einer Halterung am Armaturenbrett ein Handy. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

15.02 / Einbrüche in Praxen und Dienstleistungsräume

Soltau: Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch in ein mehrstöckiges Gebäude an der Poststraße ein, verschafften sich Zugang zu zwei Praxen sowie zu den Räumlichkeiten eines Dienstleisters und durchsuchten Schränke und Schubladen. Zum Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

16.02 / Multivan gestohlen - Zeugen gesucht

Soltau: In der Nacht zu Donnerstag, gegen 03.12 Uhr entwendeten Unbekannte einen sandfarbenen VW Multivan, der an der Von-Bodelschwingh-Straße, auf der Fahrbahn in Richtung Böningweg, abgestellt war. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 50.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

13.02 / Flucht eines jugendlichen Motorradfahrers wird teuer

Soltau: Polizeibeamte des Heidekreises sind häufig mit dem zivilen Funkstreifenwagen mit eingebautem Videosystem (Police-Pilot-System) auf Straßen unterwegs, wo schnell gefahren wird - vor allem auf der Autobahn - um Rasern das Handwerk zu legen. Manchmal filmen sie aber auch andere Verstöße: Am Montagabend, gegen 20.00 Uhr fielen dem Beamten zwei Motorradfahrer auf, die in Soltau vor ihm an einer Ampel standen, weil eines der beiden Geländeräder deutlich zu laut war. Der Schalldämpfer schien entweder ganz oder teilweise entfernt beziehungsweise gekürzt worden zu sein. Der Weg führte die Motorräder von der Rathauskreuzung, über "Krauls Eck" nach rechts in die Celler Straße. An der Einmündung "Böhmheide" zeigte die Ampel rot. Mehrere Hundert Meter weiter war zu diesem Zeitpunkt die Halbschrankenanlage des Bahnübergangs bereits geschlossen. Dort angekommen wollte der Beamte die beiden Motorradfahrer - bei immer noch geschlossener Bahnschranke - überprüfen. Beide Motorradfahrer starteten zeitgleich auf gegenseitigen Zuruf. Das rechtsstehende Krad flüchtete nach rechts über einen an der Schiene entlangführenden Fußweg in Richtung Lohengaustraße. Der andere Motorradfahrer flüchtete bei geschlossener Schranke mit Vollgas in Richtung Bergen. Der gesamte Vorgang wurde filmisch festgehalten. Anhand des Kennzeichens konnte der Fahrer ermittelt werden. Es handelt sich dabei um einen 17jährigen Jugendlichen aus Schneverdingen, der Inhaber eines Führerscheins auf Probe ist. Er muss damit rechnen, dass ihm der Führerschein entzogen wird. Außerdem erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe von etwa 1.400 Euro, weil hier von Vorsatz auszugehen ist, der Betrag sich also verdoppelt. Die Ermittlungen zum zweiten Fahrer dauern an.

