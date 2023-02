Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Diebstähle und ein Einbruchsversuch; Bispingen: Einbruch in Gebäude an Autobahnraststätte; Bispingen: Einbruch unvollendet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 14.02.2023 Nr. 1

13.02 / Diebstähle und ein Einbruchsversuch

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Montag entwendeten Unbekannte aus einem unverschlossenen Pkw, der in einem Hinterhof an der Heinrichstraße abgestellt war, eine Bohrmaschine, ein Stofftier, zwei Feuerzeuge, eine USB-Ladekabel und Kleingeld. Auch an der Bahnhofstraße drangen sie in ein Fahrzeug ein und entnahmen zwei Parfüms aus der Mittelkonsole. Außerdem entwendeten sie zwei Schachteln Zigaretten, die vor einer Eingangstür an der Bahnhofstraße abgelegt waren. Der Versuch, in eine Wohnung am gleichen Ort einzudringen, misslang. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

13.02 / Einbruch in Gebäude an Autobahnraststätte

Bispingen: In der Nacht zu Montag, gegen 01.50 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Gebäude der Autobahn-Raststätte "Lüneburger Heide West" ein, hebelten eine Tür im Gebäudeinneren auf, durchsuchten den Raum und entwendeten Bargeld und einen Computer. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

12.02 / Einbruch unvollendet

Bispingen: Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte in ein Haus an der Hützeler Straße einzudringen. Dazu schlugen sie die Scheibe der Terrassentür unterhalb des Griffes ein. Aus unbekannten Gründen wurde von einem weiteren Vorgehen abgelassen. Die Wohnung ist nicht betreten worden.

13.02 / Einbrecher festgenommen

Imbrock: Nach einem Zeugenhinweis am Montagabend, nahmen Polizeibeamte auf einem Campingplatz im Soltauer Ortsteil Imbrock zwei Einbrecher fest, die sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnwagen verschafft hatten. Bei Eintreffen der Beamten flüchtete einer der Täter, versteckte sich in Tatortnähe unter einem Tisch und wurde dort festgenommen. Der zweite Täter befand sich noch im Wohnwagen und versteckte sich unter einer Matratze eines Bettes. Auch er hörte die Handschellen klicken. Die 45 und 46jährigen alkoholisierten Männer wurden dem Gewahrsam der Polizeidienststelle in Soltau zugeführt. Ob sie für weitere Taten als Täter infrage kommen, wird Teil der weiteren Ermittlungen sein.

13.02 / Autofahrerin schwer verletzt

Walsrode: Eine 45jährige Autofahrerin aus Neuenkirchen befuhr am Montagmittag, gegen 12.45 Uhr die Westerharrler Straße (K131), Benefeld in Richtung Westerharrl, kam aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt, von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell