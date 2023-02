Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Diebstahl aus Kellerraum; Soltau: Feuer hinterm Rewe-Markt; Bad Fallingbostel: Brand eines Schuppens; Neuenkirchen: Volltrunken verunfallt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.02.2023 Nr. 1

11.02 / Diebstahl aus Kellerraum

Munster: Im Zeitraum der vergangenen rund 14 Tage begaben sich Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Muncloh, durchtrennten das Vorhängeschloss und entwendeten einen Bohrschrauber, ein Elektroschweißgerät, eine Kreissäge und Schweißwerkzeug. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

12.02 / Feuer hinterm Rewe-Markt

Soltau: Unbekannte setzten am Sonntagabend, gegen 22.00 Uhr im rückwärtigen Bereich des Rewe-Marktes einen Packwagen mit Leergut in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Personen wurden nicht verletzt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

12.02 / Brand eines Schuppens

Bad Fallingbostel: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntagnachmittag, gegen 13.40 Uhr ein Schuppen an der Straße An der Lehmhorst in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

12.02 / Volltrunken verunfallt

Neuenkirchen: Ein 18jähriger Neuenkirchener kam in der Nacht zu Sonntag, gegen 01.30 Uhr mit seinem Fahrzeug nach links von der Brochdorfer Straße ab und landete im Graben. Er führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,66 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe sowie die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell