POL-HK: Hodenhagen: Unfall: Fußgänger unvorsichtig

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.02.2023 Nr. 1

Hodenhagen: Am Dienstagmorgen, gegen 06.55 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57jähriger Hodenhagener verletzt wurde. Der Mann betrat bei Dämmerung zwischen zwei verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen die Fahrbahn, um sie zu Fuß in Richtung Bahnhof zu überqueren. Auf der Gegenfahrbahn lief er gegen einen dort fahrenden Transporter, der die Bahnhofstraße in Ortsmitte befuhr und am Bahnübergang gerade angefahren war. Er wurde frontal erfasst und durch die Luft geschleudert. Offensichtlich nur leicht verletzt kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

