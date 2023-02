Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Kirchboitzen: Stoppschild missachtet - Zwei Schwerverletzte (Foto anbei); Schwarmstedt: Alarmanlage verscheucht Einbrecher; Schneverdingen: Portmonees aus Fahrzeugen gestohlen

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.02.2023 Nr. 1

16.02 / Stoppschild missachtet - Zwei Schwerverletzte (Foto anbei)

Kirchboitzen: Am Donnerstag, gegen 16.45 Uhr kam es auf der L160 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Beteiligte schwer verletzt wurden. Ein 27jähriger Walsroder missachtete mit seinem Pkw ein Stoppschild, als er - aus Richtung Vethem kommend - die Vorfahrtstraße in Richtung Groß Eilstorf querte. Dabei übersah eine 27jährige Frau aus Garbsen, die mit ihrem Pkw die L160 von Südkampen in Richtung Kirchboitzen befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligte schwer verletzt. Die junge Frau kam mit einem Rettungshubschrauber, der Verursacher mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

17.02 / Alarmanlage verscheucht Einbrecher

Schwarmstedt: In der Nacht zu Freitag, gegen 03.00 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster einer Praxis an der Kirchstraße auf, betraten das Objekt, wurden aber vermutlich aufgrund einer auslösenden Alarmanlage von der weiteren Tatbegehung abgehalten. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Hinweise zum Geschehen bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

16.02 / Portmonees aus Fahrzeugen gestohlen

Schneverdingen: In der Nacht zu Donnerstag schlugen Unbekannte bei einem Pkw an der Hansahlener Dorfstraße sowie der Bargmannstraße eine Scheibe ein und entwendeten jeweils ein in den Fahrzeugen befindliches Portmonee. Die Gesamtschadenshöher ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den taten nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell