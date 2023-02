Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Zwölf Kellereinbrüche in Soltau 2. Trunkenheit in Soltau 3. Zwei Wohnungseinbrüche in Schneverdingen

Soltau, 17.02 / Diebstahl aus Kellerraum: Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 22.00 Uhr, und Freitag, 08.40 Uhr, Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Storm-Straße in Soltau. Dort durchtrennten sie insgesamt 12 Vorhängeschlösser zu den entsprechenden Kellerabteilen und entwendeten diverse Alkoholika, Kaffee, Angelzubehör und Bundeswehrbekleidung. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

Soltau, 17.02. / Betrunken durch die Spielstraße: Polizeibeamte kontrollierten am Freitagvormittag einen 55jährigen Autofahrer in der Straße Osterfeld in Soltau. Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Beamten starken Atemalkohol wahr. Ein Alkotest ergibt einen Wert von 3,1 Promille. Eine Führerscheinbeschlagnahme, Blutprobe sowie die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

Schneverdingen, 17.02. / Einbrecher vom Hausbesitzer überrascht: Am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, wurden Einbrecher vom heimkehrenden Hausbesitzer überrascht, als sie das Innere seines Einfamilienhauses in der Moorstraße durchsuchten. Die Täter flüchteten vermutlich in Richtung Karl-Meyer-Straße. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt. Der von ihnen verursachte Schaden durch das Aufhebeln einer Terrassentür beträgt etwa 500.-EUR. Ebenfalls am Freitagabend sind unbekannte Täter zwischen 18.00 Uhr und 23.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Thingstraße eingedrungen, nachdem sie zuvor die Terrassentür aufgebrochen hatten. Auch hier ist bisher unklar, ob etwas entwendet wurde. Der Schaden beträgt circa 1000.-EUR.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizeistation Schneverdingen unter 05193/ 982500 entgegen.

