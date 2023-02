Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Raubüberfall auf Tankstelle; Schneverdingen: Firmeneinbruch; Honerdingen: Container mit Kleinkrafträdern leergeräumt; Walsrode: Autofahrerin unter Alkoholeinfluss

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.02.2023 Nr. 1

20.02 / Raubüberfall auf Tankstelle

Munster: Am Montagabend, gegen 20.50 Uhr überfiel ein vermummter Unbekannter die HEM-Tankstelle an der Soltauer Straße. Unter Vorhalt eines Messers verlangte er von der 28jährigen Kassiererin die Öffnung des Tresors. Als die junge Frau dieser Forderung nicht nachkam, griff er in die Kasse, entwendete einen geringen dreistelligen Betrag und flüchtete anschließend in Richtung Soltau. Die Frau blieb unverletzt. Täterbeschreibung: männlich, sprach akzentfrei Deutsch, trug schwarze Jacke der Marke "Wellensteyn", einen weißen Pullover, blaue Jeans, weiße Schuhe der Marke "adidas", eine gelbe FFP2-Maske, ein Basecap und darüber die Kapuze der Jacke. Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens und fragt: Wer hat zur fraglichen Zeit etwas gesehen? Wer hat vor oder nach der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

20.02 / Firmeneinbruch

Schneverdingen: Am vergangenen Wochenende hebelten Unbekannte ein Fenster eines Firmengebäudes an der Alten Landesstraße auf, gelangten in das Objekt und entwendeten diverse Werkzeuge sowie Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

20.02 / Container mit Kleinkrafträdern leergeräumt

Honerdingen: Aus einem verschlossenen Container, der auf dem Gelände einer Firma am Silberweg abgestellt ist, entwendeten Unbekannte fünf elektronische Kleinkrafträder der Marke Mino Premium 31 im Gesamtwert von 11.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

20.02 / Autofahrerin unter Alkoholeinfluss

Walsrode: Polizeibeamte kontrollierten am Montag, gegen 13.40 Uhr eine Autofahrerin auf der Sunderstraße. Die Frau zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest konnte von ihr nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell