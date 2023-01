POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht: Radfahrer kann Kollision verhindern - verletzt sich aber leicht

Geldern (ots) - Durch eine zuvor eingeschlagene Scheibe sind unbekannte Täter zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Montag (16. Januar 2023), 06:00 Uhr, in einen Kindergarten an der Jahnstraße eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Schränke in den Räumlichkeiten der Einrichtung und entwendeten zwei Notebooks. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang erbittet die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs) Rückfragen bitte an: ...

