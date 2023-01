Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Autofahrerin weicht Reh aus und prallt gegen Baum

Kleve-Keeken (ots)

Am Sonntag (15. Januar 2023) gegen 09:30 Uhr war eine 61-Jährige aus Kleve auf der Nieler Straße in Richtung Keeken unterwegs, als nach ihren Angaben ein Reh die Fahrbahn querte. Die Frau wich mit ihrem Seat Leon aus, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Zunächst gab sie gegenüber den eingesetzten Beamten an, unverletzt zu sein. Später musste die Frau sich jedoch zu einer stationären Behandlung der Unfallfolgen in eine Klinik begeben. Der Seat wurde abgeschleppt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell