Kreis Kleve (ots) - "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht" - so heißt es im ersten Paragraphen der Straßenverkehrsordnung. Auch in der Woche vom 9. bis zum 15. Januar 2023 fanden Schwerpunktkontrollen der Polizei statt und dabei zeigte sich unter anderem, dass ...

mehr