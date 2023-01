Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: 33-jährigen Mann verhaftet

Rostock (ots)

Bei einer Kontrolle im Seehafen Rostock am gestrigen Abend stellten Bundespolizisten bei der Ausreise in Richtung Dänemark einen 33-jährigen Polen fest, welcher durch Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann war im März 2019 durch das Amtsgericht Bückeburg wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 2.350,- Euro (235 Tagessätze zu jeweils 10,- Euro) verurteilt worden. Da er die Geldstrafe nicht vollumfänglich zahlte, erließ die Staatsanwaltschaft Bückeburg einen Haftbefehl gegen ihn. Der 33 Jährige zahlte die noch offene Geldstrafe in Höhe von 2.340,- Euro nebst Kosten in Höhe von 143,50 Euro sowie 6.398,90 EUR, welche der Einziehung bzw. dem Verfall unterliegen, nicht, so dass er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingewiesen wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell