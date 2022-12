Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Rostock (ots)

Bei einer Kontrolle im Seehafen Rostock am gestrigen Abend stellten Bundespolizisten bei der Einreise aus Dänemark kommend zwei Männer fest, die durch Haftbefehl gesucht wurden. Einer der Männer musste seinen Weg in die Haftanstalt antreten, da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von insgesamt 2.100,- Euro nicht zahlen konnte. Der 42-jährige Rumäne war wegen Körperverletzung durch das Amtsgericht Frankfurt am Main im Januar 2018 zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 30,- Euro verurteilt worden. Da er die Geldstrafe nicht zahlte, erließ die Staatsanwaltschaft Frankfurt einen Haftbefehl gegen ihn. Der 35-jährige Rumäne hatte eine Geldbuße in Höhe von 20,- Euro nebst Kosten in Höhe von 37,- Euro nicht gezahlt, so dass die Staatsanwaltschaft Bamberg gegen ihn einen Haftbefehl erließ. Gegen ihn wurde die Vollstreckung einer Erzwingungshaft von 2 Tagen angeordnet. Nach der Zahlung der Geldbuße nebst Kosten konnte der Mann auf freiem Fuß belassen werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell