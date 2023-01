Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall: Mehrere Personen verletzt worden

Issum-Sevelen (ots)

Am Freitag (13. Januar 2023) kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hoerstgener Straße / Kotherdyck in Issum. Der Fahrer einer schwarzen Mercedes C-Klasse fuhr aus Richtung Geldern kommend und beabsichtigte im Kreuzungsbereich Hoerstgener Straße / Kotherdyck nach links abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der 29-jährige Fahrer, einen vorfahrtsberechtigten blauen Ford KA, welcher die Hoerstgener Straße aus Fahrtrichtung Hoerstgen kommend befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer des Ford KA sowie eine Frau welche sich in der Mercedes C-Klasse befunden hatte, schwer verletzt. Während die beiden Personen zur stationären Behandlung einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt wurden, blieb der 29-jährige unverletzt. Durch zwei Streifenwagenbesatzungen der Kreispolizeibehörde Kleve wurde der Unfallort zunächst komplett und später einseitig gesperrt.

