Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Ossweil: Kerze verursacht Brand

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund einer brennenden Kerze ist es am Dienstag gegen 17:00 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Neckarweihinger Straße in Ludwigsburg gekommen. Das Feuer brach zuerst im Bereich eines Regals im 1. Obergeschoss aus. Eine im Zimmer befindliche 87-jährige Seniorin konnte aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht um Hilfe rufen, erst als ihr 81-jähriger Ehemann durch den Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam wurde, alarmierte er die Feuerwehr. Beide Personen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, am Haus selbst entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Feuerwehr Ludwigsburg war mit drei Fahrzeugen und zehr Einsatzkräften im Einsatz, die das Feuer löschen konnten.

