POL-LB: Ludwigsburg: 18-Jähriger von mehreren Tätern attackiert

Ludwigsburg (ots)

Ein 18-Jähriger ist am Dienstag gegen 16:15 Uhr Opfer einer Körperverletzung geworden. Der Mann hielt sich im Kreuzungsbereich der Marienburgstraße und der Kärntner Straße in Ludwigsburg auf, als plötzlich zwei Fahrzeuge neben ihm hielten und aus diesen vier bis fünf bislang unbekannte Täter stiegen. Einer der Männer schlug mit einer Eisenstange in die Rippen und gegen die Beine des 18-Jährigen. Als er zu Boden ging wurde er von einem weiteren Täter mit dem Fuß getreten. Zeugen alamierten über Notruf die Polizei. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte ergriffen die Täter die Flucht und fuhren in unbekannte Richtung davon. Der verprügelte Mann wurde mit diversen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt nun und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07141 18-5353 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de

