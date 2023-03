Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Schwerer Unfall an Kreuzung

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Unfall mit zwei leichtverletzten Personen und einem Sachschaden von rund 21.000 Euro ist es am Dienstag gegen 19:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Bergstraße und der Gartenstraße in Korntal-Münchingen gekommen. Ein 30-jähriger Ford-Lenker war auf der Gartenstraße in Richtung Friedhofstraße unterwegs. Dabei missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt einer von rechts aus der Bergstraße kommenden 33-jährigen VW-Fahrerin und es kam zur Kollision. Durch den Aufprall wurde der VW um 180 Grad gedreht und stieß gegen einen am Straßenrand geparkten Ford. Durch den Verkehrsunfall wurden der 30-jährige Fahrer und seine 23 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 21.000 Euro, der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

