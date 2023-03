Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Schwer verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

In Bietigheim-Bissingen ist es am Dienstag gegen 19:30 Uhr zu einem Unfall in der Löchgauer Straße gekommen. Ein 33 Jahre alter Radfahrer war auf der Löchgauer Straße bergab unterwegs. Hierbei missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt eines von rechts kommenden 62-jährigen VW-Fahrers. Der 33-Jährige kollidierte in der Folge mit dem Fahrzeug, schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe des VW auf und stürzte von seinem Fahrrad. Er musste schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad und am PKW entstand ein Schaden von insgesamt 10.000 Euro.

