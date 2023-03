Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ist es gegen 14:20 Uhr im Bereich der Stammheimer Straße in Kornwestheim zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Seniorin schwer verletzt wurde. Ein 84-jährige Mercedes-Fahrer war in der Stammheimer Straße in Richtung Bahnhof unterwegs und bog nach links ab, um vermutlich auf einem der Parkplätzen parallel der Stammheimer Straße zu parken. Mutmaßlich weil er Gas und Bremse verwechselte, beschleunigte er plötzlich und fuhr über den Bürgersteig. Anschließend fuhr er eine neben den Parkplätzen befindliche Treppe hinunter, um dann wieder auf die Stammheimer Straße zu gelangen. Dort übersah er jedoch eine 80-jährige Fußgängerin, die gerade die Stammheimer Straße in Richtung Bahnhof überquerte. Die Dame wurde durch das Auto erfasst, auf die Motorhaube geschleudert und stürzte hierauf auf die Straße. Der Mercedes-Fahrer kam nun erneut nach links von der Fahrbahn ab und prallte letztlich auch noch gegen einen Laternenmast. Die 80-Jährige wurde mit schweren, der Fahrer selbst mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 7.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des 84-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Stammheimer Straße musste im Bereich des Bahnhofs für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.

