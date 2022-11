Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Besitzer nach Hundebiss in Bernkastel-Kues gesucht

Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und PKW in Lieser

Bernkastel-Kues (ots)

Bereits am gestrigen Montag, 14.11.2022, kam es gegen 16:20 Uhr auf einem Spazierweg an der "alten Brauerei" in Bernkastel zu einem unangenehmen Zusammentreffen zwischen einer 19-jährigen Mutter mit Kind und einem ca. 60-70 jährigen Halter von zwei Hunden. Einer der Hunde biss zunächst dem Kleinkind in den Fuß, wobei dieses glücklicherweise nicht verletzt wurde. Allerdings schnappte das Tier noch nach der Mutter, wobei diese leicht am Handgelenk verletzt wurde. Die junge Frau war zunächst überfordert mit der Situation und verneinte gegenüber dem Tierhalter eine Verletzung, weshalb sich der Spaziergänger mit den Hunden davonging. Der Mann hatte kurze, graue Haare und war ca. 180 cm groß. Beide Hunde waren recht groß, einer mit sandfarbenem längerem Fell, der andere war schwarz/weiß/braun mit ebenfalls längerem Fell. Hinweise zu dem unbekannten Tierhalter nimmt die Polizei Bernkastel-Kues entgegen.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletztem 62-jährigen Radfahrer aus der Kreisstadt Wittlich kam es am heutigen Dienstag, 15.11.2022, gegen 13:00 Uhr. Dieser fuhr auf der L 47 von Lieser kommend in Richtung Brückenkopf und wollte an der Einmündung nach Kesten dort links abbiegen. Da er wohl dieses Vorhaben nicht eindeutig ankündigte, überholte ein 81-jähriger PKW-Fahrer aus der VG Thalfang das vor ihm fahrenden Fahrrad und stieß bei diesem Überholmanöver gegen den plötzlich nach links abbiegenden Fahrradfahrer. Durch den Sturz verletzte sich der Radler so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell