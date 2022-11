Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: "Räuberpistole" konnte durch die Polizeibeamt*innen der Polizeiwache Gerolstein aufgeklärt werden

Gerolstein (ots)

Schockierende Nachricht am frühen Morgen: Am 14.11.2022 gegen 06:30 Uhr betrat ein 51-jähriger Mann aus dem Bereich des benachbarten Nordrhein-Westfalen eine Bäckerei in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein. Hier gab er den Mitarbeiter*innen gegenüber an, dass er von mehreren Personen verfolgt worden sei. Er habe sich in ein Waldgebiet retten können und dort die Nacht verbracht.

Umgehend wurden nach Mitteilung des Sachverhalts Kräfte der Polizeiwache Gerolstein und der Polizeiinspektion Daun in die Sarresdorfer Straße entsandt.

Die ersten eintreffenden Kräfte konnten nach einem Gespräch mit dem Verantwortlichen "Entwarnung geben". Die Person wies psychische Verhaltensauffälligkeiten auf, war aufgrund der vorherrschenden Temperaturen leicht unterkühlt und nur durch Kratzer an den Händen verletzt.

Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Es ergaben sich zunächst keine Hinweise auf strafbares Verhalten zu seinem Nachteil.

