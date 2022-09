Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unbekannte Täter stehlen 100 Schachteln Zigaretten

Anklam (ots)

Am 14.09.2021, gegen 11:00 Uhr, kam es im Kassenbereich eines Supermarktes in Ducherow zum Diebstahl von rund 100 Schachteln Zigaretten.

Drei männliche Tatverdächtige entwendeten die Zigarettenschachteln aus dem Kassenbereich des Supermarktes. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei lenkten ein oder zwei Täter die Kassiererinnen des Marktes ab, während der oder die Komplizen die Zigarettenschachteln entwendeten. Diese wurden in diesem Fall unverschlossen im Kassenbereich aufbewahrt. Insgesamt ist durch den Diebstahl ein Schaden von ca. 1000 Euro entstanden.

Ebenfalls am 14.09.2022 ereignete sich in einem Supermarkt in der Rudolf-Diesel-Str. in Anklam ein ähnlicher Vorfall. Dort sollen ebenfalls männliche Täter versucht haben, ein Zigarettenregal zu plündern, scheiterten jedoch an der Verriegelung und verließen daraufhin den Markt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Anklam unter 03971 251 2224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Zudem rät die Polizei zur Wachsamkeit, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die männlichen Täter auch in weiteren Supermärkten versuchen werden Zigaretten zu entwenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell