Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Feuerwehreinsatz ausgelöst

Kreis Kaiserslautern (ots)

Eine 37-jährige Frau hat am Dienstagabend einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Da die Heizung in ihrer Wohnung in Frankenstein defekt ist, wollte sie mittels einem Campinggaskocher und Holzkohle die Wohnung erwärmen. Dabei erlitten die Frau und ihr Sohn eine Kohlenmonooxidvergiftung. Der Lebensgefährte benachrichtigte die Einsatzkräfte. Die 37-Jährige und ihr Sohn kamen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Durchlüftung der Wohnung. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell