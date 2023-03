Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 39 Jahre alter Autofahrer flüchtet vor Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag hat sich ein Mercedesfahrer gegen 22:15 Uhr in Ludwigsburg kurzzeitig eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der 39-Jährige war mit seinem Fahrzeug auf der Stuttgarter Straße (B 27) in Richtung Eglosheim unterwegs und konnte von Beamten des Polizeirevier Ludwigsburg dabei beobachtet werden, wie er auf Höhe des Polizeireviers Ludwigsburg eine rote Ampel überfuhr. Daraufhin nahmen die Beamten die Verfolgung auf um den 39-Jährigen zu kontrollieren. Als der 39-Jährige mutmaßlich den Streifenwagen entdeckte, beschleunigte er und überfuhr eine weitere rote Ampel an der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße sowie zusätzlich das Rotlicht der Ampel auf Höhe der Gabelung zur Marbacher Straße. In der Heilbronner Straße konnte der Mercedes letztendlich angehalten und kontrolliert werden. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen eines verbotenem Kraftfahrtzeugrennens rechnen.

