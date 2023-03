Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Überholvorgang verursacht Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 21:30 Uhr auf der Kreisstraße 1046 im Bereich Nufringen ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr, mutmaßlich mit einem Kombi, die Straße in Richtung Rohrau. Auf Höhe eines Tunnels überholte er einen ebenfalls unbekannten PKW vor ihm. Durch den Überholvorgang war ein entgegenkommender 53-Jähriger mit seinem Porsche gezwungen, stark abzubremsen und nach rechts auszuweichen. Dabei streifte der Porsche mit der Beifahrerseite die Leitplanke und es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro am Fahrzeug. Der unbekannte Fahrer sowie der überholte PKW setzten ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

