POL-ST: Ibbenbüren, Pkw beschädigt, Halter gesucht

Ibbenbüren (ots)

In Laggenbeck hat ein Toyota Yaris am Donnerstag (15.12.22) gegen 15.35 Uhr an der Mettinger Straße ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Toyota parkte an der Mettinger Straße 17 parallel zur Fahrbahn ein und touchierte dabei einen stehenden Pkw an der hinteren linken Stoßstange. Dabei wurde diese offenbar beschädigt. Der Fahrzeughalter des geschädigten Pkw wird gebeten, sich bei der Polizei Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/591-4312 zu melden.

