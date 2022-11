Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221124-1: Fußgängerin auf Fußgängerüberweg angefahren

Bergheim (ots)

Unfallbeteiligte leicht verletzt

Am Mittwochnachmittag (23. November) ist eine Fußgängerin (36) bei einem Verkehrsunfall in Bergheim-Zieverich leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich noch an der Unfallstelle um die Patientin. Polizisten nahmen den Unfall auf und dokumentierten die Spurenlage am Einsatzort. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Nach ersten Ermittlungen war eine Autofahrerin (21) gegen 17.45 Uhr in ihrem Mitsubishi auf der Aachener Straße unterwegs. Als die 21-Jährige den Kreisverkehr in Höhe des Kreishauses auf die Aachener Straße in Fahrtrichtung Elsdorf verlassen wollte, erfasste ihr Auto eine Fußgängerin, die grade die Straße überquerte. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich die 36-Jährige leichte Verletzungen zu. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell