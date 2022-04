Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Vorsicht Taschendiebstahl; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Opfer eines Taschendiebstahls wurde am Dienstagvormittag ein 35-jähriger Mann in einem Einkaufsmarkt am Karlsplatz. Der Mann hielt sich zwischen 11.10-11.30 Uhr im TeDi-Markt auf. Als er bezahlen wollte, bemerkte er, dass seine Brieftasche fehlte, die er in der Jackentasche stecken hatte. Neben einem geringen Bargeldbetrag, steckten auch persönliche Papiere und Scheckkarten in der Brieftasche. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der oder die Täter in den kommenden Tagen in Sinsheimer Geschäften weiter aktiv sind und den Opfern in einem unaufmerksamen Moment die Geldbeutel stehlen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell