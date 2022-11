Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221123-1: Zeugenaufruf - Unbekannte Täter zerstechen Autoreifen

Brühl (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (23. November) haben bislang unbekannte Täter Reifen an mehreren Autos in Brühl-Kierberg zerstochen.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Diese nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 0.30 Uhr alarmierte ein 50-jähriger Zeuge die Polizei. Er habe bei einem Spaziergang mit seinem Hund mehrere Fahrzeuge mit zerstochenen Reifen in der Vochemer Straße gesehen. Die Polizisten stellten vor Ort bei insgesamt acht Autos Einstiche an der äußeren Reifenflanke eines oder mehrerer Reifen fest.(jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell