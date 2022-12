Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl

Hörstel (ots)

Im Juli ist eine fünfköpfige Gruppe Jugendlicher in Hörstel in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Sie schlugen ein Kellerfenster ein und gelangten so in das Haus. Entwendet haben die Jugendlichen nichts. Drei Jugendliche dieser Gruppe konnten bereits durch die Polizei ermittelt werden. Zwei weitere Jugendliche, zu denen die bereits Ermittelten keine Angaben machen, werden noch gesucht. Daher sucht die Polizei jetzt im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach ihnen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215. Hier geht es zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/94027

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell