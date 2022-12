POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Lengerich (ots) - Am Samstag (10.12.) kam es in der Zeit von 17.15 Uhr bis 17.40 Uhr an der Ringeler Straße 24 zu einem Verkehrsunfall. In der angegebenen Zeit war ein schwarzer Daimler Benz auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes Kaufland abgestellt. Das Fahrzeug wurde durch einen anderen Verkehrsteilnehmer im rechten hinteren Bereich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Ohne sich um ...

