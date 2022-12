Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Reckenfeld, Einbruch in Kfz-Werkstatt

Greven-Reckenfeld (ots)

Unbekannte Täter haben aus einer Kfz-Werkstatt an der Emsdettener Landstraße einen schwarzen Mercedes Benz C 180 mit dem amtlichen Kennzeichen ST-EK420 entwendet. Die Täter hebelten ersten Ermittlungen zufolge in der Zeit von Mittwoch (14.12.), 18.10 Uhr bis Donnerstag (15.12.), 07.20 Uhr ein Bürofenster der Werkstatt auf. Sie verwüsteten das Büro und warfen diverse Unterlagen und Gegenstände auf den Boden. Aus der Werkstatt entwendeten sie dann den Mercedes Benz. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchdiebstahl aufgenommen und bittet Zeugen sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell