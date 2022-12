Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht

Mettingen (ots)

Am Samstag (10.12.) informierte eine Frau aus Mettingen die Polizei über eine Verkehrsunfallflucht, bei der ihr Fahrzeug stark beschädigt wurde. Der Unfall ereignete sich auf der Bischofsstraße in Höhe der Hausnummer 3a. Der graue Toyota Yaris stand in der Zeit von Freitag (09.12.), 15.30 Uhr bis Samstag (10.12.), 10.45 Uhr vor dem Haus am rechten Fahrbahnrand. In der Nacht vernahm die Halterin des Fahrzeugs einen lauten Knall. Durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde der Pkw im Bereich der Fahrertür und der Fahrzeugfront stark beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

