Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Schlafenden Mann am Bahnhof Schwerin bestohlen

Schwerin (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde am Hauptbahnhof Schwerin ein 40-jähriger Mann bestohlen. Er reiste eigenen Angaben zufolge am Samstag mit dem RE 4317 aus Hamburg nach Schwerin. Als er um 21:50 Uhr am Schweriner Hauptbahnhof ankam, konnte er jedoch seine Reise Richtung Parchim nicht fortsetzen, da kein Zug mehr fuhr. Aufgrund dessen begab er sich auf den Bahnsteig 1/2 am Schweriner Hauptbahnhof, um dort in einem Personenunterstand auf den nächsten Zug in seine Reiserichtung zu warten. Dabei schlief er jedoch ein. Als er wieder aufwachte, musste er feststellen, dass seine schwarze Tasche mit Inhalt, wie beispielweise ein Mobiltelefon der Marke Samsung Typ Galaxy S 20 sowie Bargeld in Höhe von 50,- Euro, fehlten. Eine Absuche auf dem Hauptbahnhof Schwerin sowie Nachfragen beim Bahnhofspersonal blieben erfolglos. Daraufhin erstattete der Mann Strafanzeige beim Bundespolizeirevier Schwerin.

Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer konnte die Tat beobachten oder kann sachdienliche Angaben zum Sachverhalt bzw. zu verdächtigen Person machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Des Weiteren macht die Bundespolizei nochmals darauf aufmerksam, das Gepäck niemals unbeaufsichtigt zu lassen, Rucksäcke sowie Taschen eng am Körper zu tragen und gegen Diebstahl geschlossen zu halten. Und bewahren Sie ihre Kreditkarte/ec Karte und den dazugehörigen PIN niemals zusammen im Gepäck oder in der Geldbörse auf.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell