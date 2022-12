Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Einbruch in Lagerhalle

Steinfurt-Bo. (ots)

Unbekannte sind an der Siemensstraße in eine Lagerhalle eingestiegen und haben von dort diverse Werkzeuge und einen Werkzeugwagen entwendet. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Unbekannten hebelten in der Zeit von Mittwoch (14.12.), 18.45 Uhr bis Donnerstag (15.12), 06.20 Uhr eine Tür zur Lagerhalle auf, die an der Siemensstraße kurz hinter der Einmündung zur Daimlerstraße liegt. Aus dieser entwendeten die Täter mehrere Motorsägen und Freischneider der Marke Stihl, sowie einen Werkzeugwagen mit diversen Werkzeugen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

