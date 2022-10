Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots)

Am 24. Oktober kam es in Lingen in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 21:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt einen am Fahrbahnrand in der Straße "Sandbergen" geparkten, roten Toyota Yaris. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt unvermittelt fort. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

