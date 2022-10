Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sustrum - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Sustrum (ots)

In der Zeit vom 16. September 16.45 Uhr bis 19. September 7.00 Uhr, wurde in Sustrum-Moor in einem Baugebiet südlich der Kirchstraße, ein auf einer Baustelle befindliches Hydrantenstandrohr entwendet. Der Schaden wird auf etwa 1380 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise und Zeugenmeldungen bitte an die Polizei Lathen, Tel.: 05933/924570.

