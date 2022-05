POL-NB: Betäubungsmittel bei Durchsuchungen beschlagnahmt

Usedom (ots) - Bereits gestern berichteten wir, dass von der Insel Usedom ein grauer VW T6 entwendet worden ist https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5232328. Am heutigen Morgen wurde ein weiterer Diebstahl eines grauen VW Transporters angezeigt. Der T6 mit einem Kennzeichen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald war in der Ortschaft Karlshagen am gestrigen Abend gegen 21:00 Uhr geparkt worden. Am heutigen ...

