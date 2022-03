Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: PKW-Fahrer unter Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum

Mainz (ots)

Am Samstag, 19.03.2022, wird ein 41-jähriger PKW-Fahrer mit einem Kind im Fahrzeug in der Heuerstraße durch Polizeikräfte kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle können beim Fahrzeugführer deutliche Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Bei einvernehmlich durchgeführten Verhaltenstests werden die Verdachts-momente erhärtet. Der Fahrzeugführer räumt ein, Cannabis konsumiert zu haben. Außerdem gibt er an, Medikamente einzunehmen. Weiterhin kann Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,36 Promille. Dem Fahrzeugführer wird in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Mainz 3 eine Blutprobe entnommen, wegen der Verkehrsverstöße werden die entsprechenden Verfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an:

