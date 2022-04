Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Motorradfahrer tödlich verletzt (Korrektur Unfalltag)

Wietmarschen (ots)

Am Ostermontag kam es auf dem Hammweg in Wietmarschen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Lingener wurde dabei tödlich verletzt. Der Mann war gegen 12.40 Uhr auf seinem Motorrad in Richtung Elbergen unterwegs. In einer dortigen Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 57-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

