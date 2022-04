POL-EL: Lingen - Eigentümer gesucht

Lathen (ots) - Am 16. April, zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr wurden aus einem Vorgarten in der Lilienstraße in Lathen zwei Solar-Gartenleuchten entwendet. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Lathen unter der Rufnummer 05933-924570 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 ...

