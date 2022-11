POL-Bremerhaven: Rollerfahrer erfasst Fußgängerin

Bremerhaven (ots) - Mit einer besonders dreisten Masche erbeutete am gestrigen Montag, 28. November, ein Dieb im Bremerhavener Stadtteil Wulsdorf die Geldbörse eines 58-jährigen Mannes. Die Polizei sucht Zeugen (0471/953-3321). Unter dem Vorwand seine Katze zu suchen, klingelte ein derzeit noch unbekannter Täter an der Tür des am Krummenacker wohnenden Bremerhaveners. Der Unbekannte verwickelte den Bewohner in ein ...

