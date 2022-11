Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto kollidiert mit Linienbus - 68-Jähriger schwer verletzt

Bremerhaven (ots)

Schwer verletzt wurde am Montagnachmittag, 28. November, ein Autofahrer, bei einem Verkehrsunfall in Bremerhaven-Mitte.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 68-jähriger Mercedesfahrer gegen 16.15 Uhr die Grazerstraße in nördlicher Richtung. Anschließend wollte der Mann nach rechts, in die Lloydstraße abbiegen. Hierbei holte er jedoch zu weit aus, geriet auf die Busspur und stieß hier mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen, der die Lloydstraße in westlicher Richtung befuhr. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Mercedesfahrer schwer- und seine 33-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Insassen des Busses, sowie auch der Busfahrer blieben unverletzt. Der 68-Jährige wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 10.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Lloydstraße in beide Fahrtrichtungen zweitweise gesperrt und der Verkehr musste abgeleitet werden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell