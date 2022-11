Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Handy nach Diebstahl geortet - Täter gefasst

Bremerhaven (ots)

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein 57-jähriger Mann sein Auto gegen 17.40 Uhr für einen kurzen Moment unverschlossen vor einem Geschäft an der Lloydstraße in Bremerhaven-Mitte abgestellt.

Diese Gelegenheit nutzen zwei 24- und 34-jährige Männer, schnappten sich eine Tasche aus dem Fahrzeuginneren und ergriffen die Flucht. Der 57-Jährige informierte umgehend die Polizei. Was die mutmaßlichen Diebe nicht ahnten: In der Tasche befanden sich unter anderem zwei Smartphones. Mithilfe einer Ortungs-App verfolgte der 57-Jährige den Fluchtweg der Verdächtigen und lotste die Beamten zu dem Duo. Die Tatverdächtigen konnten am Hauptbahnhof angetroffen werden. In unmittelbarer Nähe fanden die Einsatzkräfte die gestohlene Tasche samt Inhalt.

Die beiden Männer wurden zwecks einer Durchsuchung zur Wache gebracht. Die 24- und 34-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell